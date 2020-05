Eask: 255 dagen jeugddetinsje foar jongste fertochte (14) stekpartij Drachten

Tsjin de jongste (14) fan de twa fertochten, dy't belutsen wiene by de stekpartij ein ferline jier yn Drachten, is 255 dagen jeugddetinsje easke. Dêrfan binne 200 dagen ûnder betingst. By de stekpartij kaam de 16-jierrige Roan Brilstra om it libben. De rjochter docht op 11 juny útspraak.