Fideodeiboek: "Ik ben veel thuis geweest, voor mij is dat helemaal nieuw"

Paralympysk hurdfytser Tristan Bangma lit yn syn vlog sjen hoe't hy thús firtueel fytst mei in fyts, laptop en in kompjûter. Der wurdt mjitten hoefolle krêft hy levert en dat bepaalt hoe snel hy giet. Op syn telefyzje sjocht hy dan ek in rûte, hjirtroch wurdt de training foar him in stik makliker om te dwaan.