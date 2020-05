Tredde nêst mei see-earnen op geheime lokaasje

Yn de Alde Feanen hawwe see-earnen dit jier twa jongen krigen. Dêr briede de rôffûgels no foar it fjirde jier achter elkoar. Yn de Koudumer bosk by De Fluessen hat in spantsje see-earnen dit jier ek twa aaien útbret. Ferline jier smiet it nêst ien jong op.

Kamera's

It Fryske Gea hâldt de nêsten kontinue mei kamera's yn de gaten, om derfoar te soargjen dat de see-earnen net steurd wurde by it grutbringen fan de jongen. De bylden binne online te sjen.