Bakkefeanster (34) krijt wurkstraf foar pleatsen kamera yn dûs

De kamera siet ferstoppe tusken de handoeken. De fertochte sei dat er mei de kamera in ympuls jaan woe oan it sekslibben fan him en syn freondinne, om't dat net goed wie.

De plysjerjochter giet derfan út dat der net mei de kamera filme is. Dêrom bleau it by in wurkstraf fan fyftich oeren. De man hat yntusken sels help socht.