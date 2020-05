Sel- en wurkstraf easke tsjin Ljouwerter (20) fanwegen seksueel misbrûk

De Ljouwerter learde de famkes twa jier lyn, doe't hy 18 wie, kennen fia in webside. Se hâlden kontakt fia Snapchat en Instagram. Yn de Haachske rjochtbank bewearde de fertochte dat er net wist dat it jongste famke noch mar 13 wie. Hy koe him net heuge wannear't hy wol achter de leeftyd kaam wie, sei er.

Eroatyske foto's

Hy stjoerde it jongste famke foto's fan syn geslachtsdiel en frege har ek om eroatyske foto's fan harsels, krekt as by it oare famke. De 13-jierrige wegere yn earste ynstânsje. De Ljouwerter drige lykwols fan in brêge te springen, wêrnei't it famke tajoech. Letter sei se tsjin de plysje dat se tocht dat it derby hearde. It wie har 'earste ferkearing'.

Koart nei't se elkoar kennen learden, reizge de Ljouwerter ôf nei Alphen aan den Rijn, om te winkeljen mei it 13-jierrige famke. Yn in klaaikeamer betaaste hy har en hiene se orale seks. By it oare famke kaam it net sa fier en bleau it by de foto's. Tsjinoer de rjochters stelde de Ljouwerter dat hy it 'achterôf sjoen net dwaan moatten hie'.

'Libben oerhoop smiten'

Yn de seal siet ek it jongste slachtoffer. Sy fertelde dat har 'libben troch him oerhoop smiten is'. Se sliept min en hat terapy folge. De offisier fan justysje sprekt fan in slimme sedesaak. Yn har eask hold se rekken mei in oantal persoanlike omstannichheden fan de fertochte. Hy is autistysk en soe as bern pest en sels seksueel misbrûkt wêze.

It Iepenbier Ministearje easke in healjier sel, wêrfan 3,5 moanne ûnder betingst, en in taakstraf fan 150 oeren. De fertochte soe net werom hoege nei de finzenis as de rjochtbank de eask folget, want hy hat it part dat net ûnder betingst is al yn foararrest útsitten. Ek soe de Ljouwerter in ferplichte behanneling folgje moatte.

De fertochte syn advokaat frege om frijspraak, om't der neffens har sprake west hie fan ferealens. De seks yn de paskeamer wie neffens har in 'jeugdige stoeipartij'. De offsier neamde dat "stuitend". De rjochtbank docht op 11 juny útspraak.