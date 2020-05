Princessehof 'Hol en Bol': ûnderdompele yn de wrâld fan keunstner Escher

"Ik heb me laten inspireren door het werk Hol en Bol (1955). Daarin gebruikte Escher elementen om te te laten zien dat je in een ruimte af en toe een holle variant en af en toe een bolle variant kan zien. Of vanaf de hoogte maar ook vanaf de diepte. Een hele rare optische illusie. Hetzelfde gevoel probeer ik in de ruimte terug te laten keren", sa fertelt Leon Keer.

Fan twadiminsjonaal nei it echt

It is noch in hiele útdaging. Hy makket al oardel wike hiele lange dagen om it wurk klear te krijen. "Je hebt een tweedimensionale tekening voor je op een papiertje. Maar hier zit je met zoveel hoeken en schuine wanden: een rechte lijn tekenen is heel lastig." Yn de kelder binne fjouwer spesjale punten dêr't alles it moaist te sjen is. "Hier komen alle lijnen samen."

Fan 20 juny ôf is de nije tentoanstelling mei dizze saneamde Escher experience tagonklik foar publyk.