Waarnimmend rjochtbankpresidint Herman van der Meer bliuwt langer oan

Van der Meer waard begjin dit jier oansteld om wat te dwaan oan de ûnrêst ûnder it personiel. Der soe sprake wêze fan in eangstkultuer. Nei oanlieding fan de ûnrêst stapte de eardere rjochtbankpresidint op.

Waarnimmer Van der Meer krige de opdracht om in ûnôfhinklik ûndersyk dwaan te litten nei de situaasje by de rjochtbank. En hy moast ek soargje foar in profyl foar in nije rjochtbankpresidint. It ûndersyk is hast klear, it profyl ein takom moanne. Van der Meer bliuwt dan noch in tal moannen oan om te helpen mei in ferbetterplan foar de organisaasje.