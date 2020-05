Kolleezje De Fryske Marren wol sinnefjilden

Yn it kader steane betingsten en ôfspraken, bygelyks oer de lokaasjes en oer hoe't omwenners ynfloed hawwe kinne op de plannen, ek hoe't sy finansjeel stypje kinne. Nei in fergunningsperioade fan 30 jier moatte de parken wer opromme wurde.

It kolleezje hopet dat de ried it kader foar ein juny behannelje kin, dan soe it acht wiken ta besjen lizze kinne. Dêrnei kin de ried de plannen definityf meitsje. It kader sil ek jilde foar alle oanfragen fan sinneparken dy't fan no ôf binnen komme.