Start fysike muzyklessen posityf foar Fryske blaasmuzyk: "Het is veel fijner dan online"

Muzykdosint Piet Visser is bliid dat de feriening de online muzyklessen wol trochset hat. "Oars wie ik bang dat as se dan wer op les kaam wiene, alle fentilen fêstsitten hiene." Visser fynt it online lesjaan net ferfelend, mar fernimt wol dat it foar de bern nofliker is om wer fysyk les te krijen. "De learlingen fûnen de online lessen wol leuk, mar dit is gewoan wer moaier natuerlik.'

Nije maatregels

Dat der by de muzyklessen mear tocht wurde moat om de maatregels as foar de krisis, makket de learlingen en dosinten neat út. Foardat Oscar oan syn muzykles begjint, moat hy syn hannen desynfektearje en der hinget in grut skerm tusken him en syn dosint Piet Visser. "Het scherm zorgt er wel voor dat je niet dicht bij elkaar komt. En ik moet mijn stoel en standaard straks schoonmaken, maar voor de rest is het niet heel erg veranderd."

Ek by Harmonie Akkrum hawwe se gjin lêst fan de ekstra maatregels. "Ik fyn it hjir noch wol meifallen. Ik fyn it einliks in lytse muoite. It kostet yn elts gefal minder muoite as de Skype-lessen."

Positive en negative effekten

Neffens Piet Visser sitte der foar de Fryske blaasmuzyk sawol negative as positive kanten oan de hiele situaasje. "Der binne in hiel soad minsken dy't hiel 'vindingrijk' wurde, benammen de musisy. Dy fine fan alles út. Sjochst de moaiste dingen foarbykommen." Neffens de musikus sille der grif minsken tusken sitte dy't de motivaasje net mear opbringe kinne nei de krisis, mar oer it algemien tinkt hy dat it wol wat tafalle sil. "Ik tink dat elkenien aanst graach wer spylje wol."