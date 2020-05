Thialf en KNSB noch yn petear oer simmeriis: "Een broedende kip moet je niet storen"

De wurden fan Kramer hawwe Winters ek berikt. Hy is bliid mei de needgjalp fan de fjouwerfâldich olympysk kampioen. "Aan de ene kant maakt het duidelijk hoe blij de topsporters met Thialf zijn als trainingslocatie. Daar is het voor gebouwd. De sportieve kant gaat hartstikke goed. Hij legt ook de andere kant heel goed bloot. En dat is dat er een spanningsveld is tussen de sportieve en de financiële kant bij Thialf. Daar zitten we middenin", sa leit Winters út.

Nije haadsponsor

De petearen tusken Thialf en de KNSB rinne dus noch. Net allinne de finansjele problemen fan Thialf spylje in rol, ek de KNSB hat it net maklik. It reedrydbûn is noch altyd op syk nei in nije haadsponsor en dy syktocht wurdt troch de coronakrisis in stik dreger. Sa hie de KNSB al in nije haadsponsor fûn, mar heakke dy lykwols op it lêste momint ôf troch it útbrekken fan it coronafirus.