Binnen inkelde wiken dúdlikheid oer simmeriis Thialf

Ald-reedrider Douwe de Vries is foarsitter fan de atletekommisje fan de KNSB en fertsjintwurdiget dêrmei de langebaanriders en de shorttrackers. "De measte atleten fiele it krekt sa as Sven. Se wolle ûnder de bêste omstannichheden traine op de bêste baan. As dat net kin, is dat in stap efterút. As sporter wolle je altyd in stap nei foarren dwaan en noait efterút, want dêr wurde je minder fan. Dêr baalt elkenien fansels fan."

"Mear stipe fanút ministearje"

Neffens De Vries soe der ek mear stipe komme moatte fanút it ministearje fan folkssûnens, wolwêzen en sport. "We begripe allegear dat Thialf it dreech hat. Ik hoopje dat alle partijen der mei-inoar útkomme en dat der stipe komt fanút it regear. Der is al in hiele hoop stipe. Mar dit is wol it plak dêr't we de measte medaljes helje fan hiel Nederlân."

Technysk direkteur Remy de Wit fan reedrydbûn KNSB reagearret skriftlik: "Wij zijn als KNSB nog volop in gesprek met Thialf over het zomerijs en gaan er vanuit hier op zeer korte termijn uitsluitsel over te krijgen. We willen nu niet op de zaken vooruit lopen. Op het moment dat er meer bekend is, staan we jullie graag te woord."