Felix Maks: Fries op Sansibar mei eigen kitesurfreisburo

It is ûnderdiel fan KiteActive, in kitesurfreisburo dat reizen organisearret nei ûnder oare Grikelân, Brazilië, Mauritsius, Frankryk, Marokko en de Kanaryske eilannen. It begûn yn 2011 mei in pear reiskes by de Waadeilannen del, mar al gau kaam Maks derachter dat der in merk wie foar reizen mei dit spesifike doel.

Op de measte lokaasjes hiert Maks lytse hotels dêr't syn gasten in pear moannen yn it jier ferbliuwe kinne, mar op Sansibar hat er echt in eigen plak. Hy iepene it guesthouse yn 2015 en is sûnt dy tiid oan it útwreidzjen. It is in tropysk paradys, mar om der te wurkjen, moatte je wol in soad oanpassingsfermogen hawwe.