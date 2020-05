Oantal fytsedieverijen is yn provinsje Fryslân it meast ôfnaam

It tal registrearre fytsedieverijen yn de provinsje is yn de ôfrûne fiif jier mei 54 persint ôfnommen. It dal dieverijen fan fytsen nimt yn alle provinsjes ôf, mar in Fryslân it sterkst. Dit docht bliken út sifers fan it Ministearje fan Justysje en Feiligens, dy't webwinkel Beslist opfrege hat.