Slûs Terherne reparearre nei oanfarring troch dronken skipper

It wie net de earste kear dat in skip de slûs ramde. In jier lyn fear der ek al in frachtskip tsjinoan. Doe wie de skea minder grut.

De skea nei oanlieding fan de oanfarring yn maart waard hersteld, yn ferbân mei de feiligens op it wetter, mar Rykswettersteat hat wol ûndersocht oft de slûs op termyn fuorthelle wurde kin. Neffens harren is de slûs al in skoft bûten gebrûk en hat dy gjin wetterkearende funksje.