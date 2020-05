Planetarium bliid mei eardere útwreidingen: "Anders konden we nu niet open"

Direkteur-konservator Adrie Warmenhoven: "Normaal zetten we de deuren open om de exposities te bekijken en de woonkamer van Eise Eisinga. Nu moeten we het reguleren. Maar we zijn ontzettend blij dat we weer open mogen, na die 2,5 maand waarin het hier stil en donker is geweest. Dat het voor minder mensen zal zijn, dat zijn de regels. Daar moeten we ons aan houden."

10 man yn planetariumkeamer

Yn de lytse planetariumkeamer komme der gjin grutte groepen tagelyk nei binnen. "Als er alleen losse mensen komen, dan mogen er maar zeven in deze kamer. Maar gezinnen mogen bij elkaar zitten, dan zouden er 14 in mogen. We gaan aan de veilige kant zitten, dus we gaan uit van 10 mensen. We geven drie keer per uur uitleg, dus per uur mogen er dus 30 mensen rondkijken," leit Warmenhoven út.

Ekstra pannen

De direkteur seit dat syn gelok is dat der de lêste jierren in pear gebouwen oan it museum taheakke binne. "We hebben het geluk dat er twee panden aan het museum zijn toegevoegd de afgelopen jaren. In de drie gebouwen kunnen we een éénrichtingsroute aanleggen. Mensen komen binnen in het nieuwe entreepand, er is nu voldoende ruimte. Anders had het nooit gekund. Het einde is bij de planetariumkamer, daarna worden de mensen via de voordeur weer naar buiten gelaten. Ik denk dat de mensen het erg op prijs stellen dat ze na deze tijd weer langs mogen komen."

Dat moat wol mei in reservearring. "Het is voor ons heel nieuw, we zijn natuurlijk anders gewend. Gelukkig weten mensen dat het moet. Sinds afgelopen vrijdag hebben we het systeem actief, er zijn al tientallen reserveringen binnengekomen. Het werkt prachtig. Ik heb er zin in, we zullen met open armen klaarstaan."