Wer fysike audysjes foar musical De Tocht, mei proefpublyk

Uteinlik binne der 6 haadrollen, mar der binne ek minsken nedich dy't yn it gruttere ensemble komme. "Dy kinne bygelyks in rol oernimme by sykte, dus wy sykje op syn minst 12 akteurs. Foar itselde brekt ien de foet, dan moatte jo wol in oar ynsette kinne."

Ambassadeur

"De Alvestêdetocht is net fan ús as produksjeteam, mar fan hiel Nederlân. Wy fine it dus wichtich dat ek eltsenien meitinke kin. Wy hawwe 45 auditanten selektearre dy't al tige goed binne en ek goed op it publyk oerkomme moatte. It publyk dat útnûge wurdt, dêr wolle wy fan witte of it rekke wurdt," seit Van der Veen. It binne in soarte tickets foar in try-out. "De minsken dy't sa'n ticket hawwe binne in soarte ambassadeurs, sy kinne sjen hoe't dit efter de skermen wurket en kinne meitinke oer bygelyks it dekôr." Yn oktober moat de foarstelling te sjen wêze.