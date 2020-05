Toerisme Noardeast-Fryslân lûkt alwer oan

Tagelyk binne der ek soargen oer hoe't it de kommende dagen allegear komt. Kommende moandei meie de terrassen om 12:00 oere wer iepen. It is in frije dei foar in protte minsken en der wurdt moai waar ferwachte. "Dat is wol even spannend", jout Kramer ta. "Kinne de ûndernimmers goed ynspylje op de regels dy't jilde, hoe pakt dat allegear út?"

Ferstân brûke

Mar it moat goedkomme, tinkt de âld-deputearre. "As elkenien syn ferstân brûkt, dan komme we in hiel ein. We wolle yn de terrassen yn Noardeast-Fryslân ek wat mear romte jaan, want omdat elkenien oardel meter ôfstân hâlde moat, kinne je gewoanwei minder minsken kwyt. De ûndernimmers moatte wol in plan by ús yntsjinje foar mear romte. Sa moatte se rekken hâlde mei bygelyks omwenners en ek de ambulânse moat der del kinne."