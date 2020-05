LIVEBLOG: Topsporters sa gau as mooglik traine; protokol foar de brune float

Fryske leerlingen meie nije wike gewoan mei de bus nei skoalle. Woansdei hawwe it ûnderwiis, ferfierder Arriva en de provinsje in akkoart berikt. Nei de lêste parsekonferensje fan premier Rutte wie der in soad ûndúdlikens oer hoe't learlingen fan 2 juny ôf nei skoalle moatte. Rutte advisearre om dat rinnende of op de fyts te dwaan. Learlingen dy't fan fier komme, wol de premier leaver net yn it iepenbier ferfier. Yn Fryslân is dit no regele.

