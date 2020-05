LIVEBLOG: Protokol foar de brune float, stipe foar legere oerheden

De Avondvierdaagse fan Stynsgea en Surhuzum wurdt dit jier net mear rûn. Fanwege de coronamaatregels hie de organisaasje de kuiertocht ferpleatst nei septimber. Mar omdat it noch hiel ûnwis is hoe't it der dan hinne leit, hat de organisaasje it hiele evenemint skrast. De tariedingen kostje tiid en foar in Avondvierdaagse yn septimber moatte dy op 'e tiid begjinne. En dat is yn dizze situaasje net te dwaan, seit de organisaasje fan de Avondvierdaagse fan Stynsgea en Surhuzum.

De Avondvierdaagse yn Snits giet ek net troch, dat betsjut ek dat der gjin ynkomsten binne. Stichting Avondvierdaagse Sneek kin ek gjin subsydzje krije. Dêrom hat de organisaasje in crowdfundingsaksje opset dêr't minsken frege wurdt om in bydrage fan in euro te jaan oan de Avondvierdaagse.