LIVEBLOG: Benammen hoarekabedriuwen freegje temjittekomming by it Ryk

De brune float hat in protokol fêstlein om yn coronatiid feilich wurkje te kinnen. Op it stuit leit de brune float stil en de sektor driget om te fallen. Skippen moatte sjen hoefolle minsken oft oan board kinne, der moatte hygiëneynstruksjes yn ferskate talen komme, de bemanning wurdt alle dagen bypraat oer hoe't it giet en der wurde gjin buffetten mear servearre. Ek moatte gasten kontaktgegevens diele. Mocht der in coronagefal wêze op ien fan de skippen, dan kin de GGD boarne- en kontaktûndersyk dwaan. Twa wiken nei't in gast by in skip wie, wurde de kontaktgegevens ferneatige.

It probleem is net fuortendaliks oplost, seit skipper Eelke Dijkstra fan de klipper Elbrich. "Us groepen komme foar in grut part ek út Dútslân wei, dy groepen hawwe al annulearre. Sy sizze: der sit tefolle risiko oan foar ús. It binne bedriuwen of skoallen. Sy organisearje gjin reiskes dit jier, dus ús aginda is hast hielendal leech."