Coronanijs 28 maaie: 'Help de Waadeilannen'; optimisme oer toerisme dizze simmer

Op De Merk yn Warkum stiet in fiif meter grut keunstwurk fan keunstner Henk de Boer. It wurk bestiet út in skilderij mei in gedicht. De Boer hat noch twa keunstwurken makke; ien foar syn hûs en ien in eintsje fierderop. Neffens de keunstner is it no de tiid foar keunstners om harren wurk nei bûten te bringen en dy as keunstner te uterjen.

