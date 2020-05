Miljeukommisje: "Monitoaring sâltwinning Waadsee noch net yn oarder"

It is ek dreech te foarsizzen wat der krekt bart mei de fûgelsoarten. Sa seit de nulmjitting foar de waadfûgels kwealik wat, sa stelt de kommisje. Van Rhijn: "Er wordt nu gekeken naar drie soorten. Wij denken dat dat er meer moeten worden."

Yn alle mjittingen fan de ôfrûne jierren sit al in soad fariaasje, wylst der gjin sâlt wûn wurdt. It is dan ek dreech te foarsizzen wêr't fûgels al of net sitte. Dochs moat it mei in goed mjitprogramma al mooglik wêze dêr antwurden op te jaan.

Der binne ek ferbetteringen. Foarsitter Van Rhijn: "De meetsystemen die de diepe bodemdaling in de gaten houden, geven een betrouwbaar beeld. Zo kan goed gevolgd worden in hoeverre de platen eventueel zakken."

Frisia posityf

Direkteur Durk van Tuinen fan Frisia Zout is posityf oer it advys fan de Commissie MER. "It mjitkonsept is goed, dêr binne we wiis mei. Wolle je alles goed witte, dan ha je dêr tiid foar nedich. Dêr sjogge je mear fan werom yn it rapport oer 2019." Van Tuinen tinkt dat der mei alle mjittingen in goede basis leit foar de takomst.

Op it stuit wurdt der fan it fabrykterrein fan Frisia yn Harns ôf boarre nei it sâlt ûnder de Waadsee. Dat giet net sûnder problemen, seit Van Tuinen. "It earste stik oant 2200 meter djipte gie goed. Doe't we dêrnei by it sâlt wienen, gie it mis. Dêr baal ik flink fan, want it nimt mear tiid. Wat we no dogge is dat we fanút dat punt op 2200 meter fia in oare rûte nei sâlt boarje."