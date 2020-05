GGD Fryslân begrypt krityk Menamer húsdokter, mar hâldt fêst oan lanlik testbelied

Fan 1 juny ôf sil der wol folle breder test wurde as no. Yn Fryslân komme der twa nije testlokaasjes by, yn Drachten en yn Snits. Yn Ljouwert stiet sûnt begjin april al in testlokaasje. Yn totaal kinne der op de trije lokaasjes yn ien dei mear as tûzen coronatesten ôfnommen wurde. Dat bart op ôfspraak.

"Hoe meer mensen we testen, hoe eerder we kunnen kijken of mensen met klachten wel of geen corona hebben", seit Hofstra. "Mensen die het wel hebben kunnen we quarantaine-advies geven en daardoor kan de maatschappij meer open. En kunnen we hopelijk wat meer ruimte krijgen dan dat we nu hebben, waarbij er nog heel veel sectoren gesloten zijn."

De twa ekstra testlokaasjes komme yn de leechsteande skoalle fan it Gomarus College oan de Eikensingel yn Drachten en yn de leechsteande sporthal De Spil oan de Molenkrite yn Snits.