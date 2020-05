Topreedriders sykje teamgefoel yn hotel by Wolvegea: "Fierder giet it goed"

"We dogge folle mear allinnich as we wend binne. Fansels lûke we as groep wol mei mekoar op, mar we moatte wol de oardel meter yn acht nimme. Dat freget somtiden wol wat hân- en spântsjinsten, mar fierder giet it goed", fertelt Kramer.

"Lekker thús wêze is ek wol noflik"

Nettsjinsteande de yndividuele trainingen wurdt der yn de ploech wol foar in teamgefoel soarge, seit De Jong. "We ite mei mekoar yn in hotel yn Wolvegea. Dan hast dochs noch it gefoel datst by de ploech belutsen bist. Om dizze tiid hinne hiene we oars al twa of trije trainingskampen hân. Dat is no totaal oars. Mar lekker thús wêze is ek wol noflik, want we binne sa faak fan hûs."