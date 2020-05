SC Hearrenfean ferkeapet tûzenen seizoenskaarten

De measte fuotbalklups út de earedifyzje dy't úteinset binne mei de ferkeap fan seizoenskaarten, binne entûsjast oer de animo. Sa ferkocht FC Twente sûnt de start fan de ferkeap fjouwer dagen lyn al mear as 10.000 kaarten.

In soad supporters binne dochs ree in seizoenskaart te nimmen, sûnder dat der dúdlikheid is oft de wedstriden mei publyk spile wurde sille. Ek is it mooglik dat de fuotbalkompetysje letter úteinsette sil.

Gouden of sulveren pompeblêd

Supporters fan SC Hearrenfean kinne kieze tusken in 'gouden of sulveren pompeblêd'. By in sulveren ferlingmooglikheid kinne supporters in finansjele kompensaasje oant 50 prosint fan de wearde fan harren seizoenskaart krije, as der wedstriden sûnder publyk spile wurde.

By in gouden fariant fan de seizoenskaart wurde supporters beleanne foar harren stipe sûnder finansjele kompensaasje. Seizoenskaarthâlders krije dan koarting op in wedstriidshirt en in nammebuordsje by harren stoel yn it stadion. Oant no ta kiest sa'n 90 persint foar de gouden fariant, sa lit de klup witte.

Sam Larsson 'hartverwarmend'

Ald-Hearrenfeanspiler Sam Larsson hat mar leafst fjouwer seizoenskaarten kocht. Doe't hy hearde dat syn âlde klup fanwege de coronakrisis yn finansjeel swier waar sit, twivele hy gjin momint. "Ik had contact met de club en hoorde over de situatie. Daarom help ik graag en koop ik vier seizoenskaarten", sa stiet by SC Hearrenfean op Twitter. De fuotbalklup skriuwt derby: "Wat een hartverwarmende actie."

De fleugeloanfaller spilet sûnt jannewaris foar it Sineeske Dalian Pro.