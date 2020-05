Húsdokter Menaam fertroude it net, mar GGD woe net teste

Fan it kastje nei de muorre

Mei goedkarring fan thússoarchorganisaasje Palet belle dokter Doeglas doe mei it RIVM, dy't sei dat se by de Dokterswacht wêze moast. Letter waard sein dat de bedriuwsdokter sokke saken regelje moat. Se woe dat de thússoarchmeiwurkers sagau mooglik test waarden, mar troch al dy hinne en wer skowerij en in wykein dertusken duorre en duorre it mar, en dat wylst de thússsoarchmeiwurkers thús komme by kwetsbere minsken dy't ek nochris pasjint binne by Doeglas sels.

En as it dan ta testen komt, dan sizze de testresultaten ek net altyd alles Sa hie dokter Doeglas ris kontakt mei in pasjint dy't har yn it gesicht hoaste. Se brûkte wol beskermjende middels, mar hie gjin bril op. Dy man blykte nei in earste negative test wol corona te hawwen.