Huisarts Menaam vertrouwde het niet, maar GGD wilde niet testen

Van het kastje naar de muur

Met goedkeuring van thuiszorgorganisatie Palet belde dokter Doeglas vervolgens met het RIVM. Dat zeiden dat ze bij de Dokterswacht moest zijn. Later werd gezegd dat de bedrijfsarts zulke zaken moest regelen. Doeglas wilde dat de thuiszorgmedewerkers zo snel mogelijk zouden worden getest, maar door al dat dat heen en weer schuiven en een weekend ertussen duurde en duurde het maar, en dat terwijl de thuiszorgmedewerkers bij kwetsbere mensen komen die ook nog eens patiënt zijn bij Doeglas zelf.

En als het dan al wel tot testen komt, dan zeggen de testresultaten ook niet altijd alles. Zo had dokter Doeglas eens contact met een patiënt die haar in het gezicht hoestte. Ze gebruikte beschermende middelen, had echter geen bril op. De man bleek na een eerste negatieve test wel degelijk corona te hebben.

Wat Doeglas dwars zit is dat er geen begrip is voor haar mening en zorgen. De GGD en het RIVM hanteren andere richtlijnen: mensen worden pas getest als ze problemen hebben. Huisartsen weten dat je er snel bij moet zijn met testen, zegt Doeglas. Corona geeft niet alleen klachten zoals hoesten, maar ook een aantal andere klachten en die tellen niet mee om in aanmerking te kunnen komen voor een test.

Na 1 juni rechtstreeks naar GGD, maar hoe zit het met de klachten?

Vanaf 1 juni moet een coronatest niet meer bij de huisarts aangevraagd worden, maar rechtstreeks bij de GGD. Deze instantie probeert het testen te ontmoedigen, zegt Doeglas. En verder: wat gebeurt er als mensen niet de klachten van het lijstje hebben? Kunnen mensen met andere klachten of zonder klachten ook langskomen voor een test?

Kortom, er is veel onrust en de GGD kan daar een eind aan maken door niet meer zo geheimzinnig te doen, vind Doeglas. Ze staat open voor positief overleg met de GGD.