HEA! Switte yn 'e bûtenloft

No't we stadichoan wer wat út de yntelliginte lockdown komme, steane in soad minsken te springen om de ekstra kilo's der wat ôf te switten. Mar de sportskoallen meie noch net iepen. HEA! sjocht by in sportskoalle yn Ljouwert dy't de fitnessapparaten nei bûten sleept hat. As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin.