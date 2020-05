Kramer en dy ride net yn Thialf mar yn Dútslân: "Dat fyn ik in minne saak"

Ferline jier lei der yn juny al simmeriis yn Thialf, mar no liket it der net te kommen. Kramer seit dat Thialf en de sportbûnen harren ferantwurdlikheid nimme moatte.

"Wûnderlik"

Net de coronakrisis, mar it ûntbrekken fan simmeriis op Thialf is neffens Kramer it grutste strûkelblok yn harren tarieding op it nije seizoen. "It is wûnderlik dat wy as prominint reedrydlân yn july nei Inzell moatte om te riden. Dat fyn ik in minne saak", fertelt Kramer woansdei by in parsemomint fan syn reedrydploech Jumbo-Visma.

Sportyf sjoen is it neffens de 34-jierrige reedrider ek needsaaklik om simmeriis te hawwen yn Nederlân. "Do sjochst dat Nederlân ûnder druk stiet op de wrâldkampioenskippen. We hawwe lêst fan de bûtenlanners. Dy komme hieltyd tichterby of ferslaan ús al. We kinne it ús sportyf net permittearje om gjin simmeriis te hawwen."