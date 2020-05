Fjouwer Fryske sylskoallen meie dizze simmer los mei sylkampen

Alle fjouwer sylskoallen hawwe berjocht krigen fan harren gemeente. Hoewol't de útspraak ferwachte waard, is der grutte opluchting by de sylskoallen.

Mei stipe fan de brânsjorganisaasjes en it Watersportverbond hawwe de sylskoallen sels it inisjatyf naam om mei de Veiligheidsregio om tafel te gean. Noch foardat der in lanlik beslút falt oer de ferskate non-profit bernekampen, is dizze bedriuwen al tasein dat se fan 1 july ôf kampen draaien meie.

Wille en feiligens

"Sylkampen binne bedriuwen dy't somtiden al 50 jier oan strange rjochtlinen foldwaan moatte", fertelt Rienk de Jonge fan sylskoalle Pean. "Ek is der foar in kapitaal oan goed materiaal nedich om wille en feiligens te garandearjen. Mei dêrtroch is in stichting of in groep frijwilligers faak net genôch yn steat om dit te garandearje te kinnen. In sylskoalle is profesjoneel en goed organisearre", seit De Jonge.

Sylskoallen hawwe dêrom de tastimming al krigen om kampen te draaien.