Binne de ekstra boaten nei Skylge en Flylân wol genôch? Provinsje oerleit mei belutsenen

Doeksen set de kommende tiid twa âlde boaten yn: de Ms Friesland en de sleepboat Ms Holland. Dêrnjonken kin de rederij de Regina Andrea fan Partyvaart Neptunus út Harns ek brûke om passazjiers fan en nei de eilannen te bringen.

Deputearre Fokkens is bliid mei de ekstra boaten. De deputearre wie tiisdei op Skylge om te praten mei ûndernimmers dêr. Neffens frou Fokkens is it nijs oer de ekstra boaten posityf ûntfongen op it eilân. Dy alde boaten hawwe in soad minsken in dierbere oantinken oan. Guonts hawwe al oanjûn dat se wol efkes op dy âlde boaten in tochtsje op en del meitsje wolle.

Yn spielende rein oan dek

Fokkens wol freed mei de belutsenen oerlizze oer de gong fan saken, want hoe komt it as it echt drok wurdt yn de simmerfakânsje? Ast inkeld dektickets ferkeapest, omdat der gjin plak is om binnendoar te sitten, en it is moai waar op de hinnereis, is dat gjin probleem. Mar as de rein op de weromreis mei bakken út de himel komt, en elkenien wol ûnderdak sitte, dan hast wol in probleem, sa seit se.