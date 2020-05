Fryske Provinsjale Steaten fergaderje as earste fan Nederlân fysyk yn estafettefoarm

Foar griffier Arnold Rosier wie it in lytse puzel om yn de histoaryske Steateseal in opstelling te betinken dy't foldocht oan de oardelmeterregel fan it RIVM. De útkomst is dat op syn meast tolve Steateleden, foar eltse partij ien, plaknimme meie yn de Steateseal, op sitplakken dy't oanjûn binne mei in oranje stip.

Foar it kolleezje fan Deputearre Steaten jildt itselde. Foarsitter Brok en griffier Rosier binne wis fan plak, mar fierder mei mar ien deputearre oan it debat meidwaan. Nei elts punt is der in koart skoft, sadat de wurdfierders fan de partijen en it kolleezje inoar ferfange kinne. Alle oare Steateleden kinne de gearkomste folgje op grutte skermen yn it bedriuwsrestaurant. "Omdat der net folle amtners binne, kinne de Steateleden sa'n bytsje it hele gebou brûke en foldwaande ôfstân bewarje", fertelt Rosier.

Stimmingen

In spannend momint wurde de stimmingen oan de ein fan de dei, want dêrfoar binne alle 43 Steateleden nedich. Dy kinne dan steand plaknimme yn de Steateseal, op feilige plakken dy't oanjûn binne mei in griene stip. "Dat wurdt foar elts in spannend momint, mar we besykje fansels om dy stemmingen net te lang duorje te litten", seit Rosier.