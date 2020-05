Poldermûne Wommels hat nei in jier wjukken werom

De Van Aylvamûne is ferneamd nei Tjeard van Aylva, dy't yn 1680 ien fan de oprjochters wie fan in wetterskip yn 'e polder dêr't de mûne no stiet. "In opfolger fan dy earste mûne dy't yn 1827 boud is, is yn 1959 ôfbrând," fertelt Poorte. Dêrnei hat it hast fjirtich jier duorre foar't Wommels wer in poldermûne krige. "Doe is yn 2000 in ferfangende mûne fûn yn Hallum. Dy moast dêrwei, om't tanimmende bedriuwichheid him op syn orizjinele plak de wyn út de wjukken helle."

Foar de restauraasje wie sa'n 250.000 euro nedich. Dat is troch De Fryske Mole byinoar helle mei ferskate subsydzjes. Mar, sa fynt Poorte, it wie elke euro wurdich. "In mûne sûnder wjukken is gjin gesicht, dus it hat in jier lang gjin gesicht west. Mar sjoch, it is sa wer in prachtich plaatsje. Hielendal wannear't it houtwurk der ek wer op sit."