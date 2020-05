Smellingerlân hat posityf resultaat fan 7,8 miljoen euro oer 2019

De gemeenten Hearrenfean, Ljouwert, Opsterlân en Smellingerlân sleaten de Fair Deal om ferantwurdlikens foar en it direkte sizzenskip oer it nije Caparis te fersterkjen. De gemeenten Achtkarspelen, Eaststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf joegen hun eigenerskip op, mar woene wol tsjinsten ôfnimmen bliuwe. Mei de deal is in berekkening makke fan wat it oandiel fan dy gemeenten is yn Caparis om sa de oare gemeenten út te keapjen. Dit levere in resultaat op fan 1,8 miljoen euro.

Dêrneist foelen de lesten op it sosjale domein 3,4 miljoen euro leger út as ferwachte. De gemeente foarsei earder yn 2019 in stiging fan kosten fan 3 miljoen euro en grypte yn. Dat hie it winske effekt.