Pleatslik Belang Bûtenpost net iens mei ekstra stop sneltrein yn Feanwâlden

Yn Bûtenpost binne se net bliid mei de nije plannen. "Buitenpost is natuurlijk een veel groter station. Dat trekt veel meer reizigers. Dat is ook logisch, want het heeft veel meer achterland dan Feanwâlden", fynt Marianne Rigter, foarsitter fan Pleatslik Belang Bûtenpost. De trein is bygelyks ek wichtich foar de regio's Kollum en Surhústerfean.

Ek soe Bûtenpost neffens it Pleatslik Belang fanwegen de sintrale lizzing in logysker plak wêze. "Bovendien trekt Feanwâlden-Ljouwert niet veel extra reizigers, want de tijd die de trein er korter over doet, stelt niet zo veel voor".

Gemeente Achtkarspelen hat ynstimd mei de plannen en sjocht der dus oars nei. Der komt in nij Transferium yn Feanwâlden, dat in stimulâns foar de regio wêze moat en goed te berikken fan de Sintrale As ôf. Rigter: "Wij mochten daar geen advies over geven." Mei de plannen feroaret der lykwols net in soad foar Bûtenpost. De iene sneltrein dy't nei it plak rydt, bliuwt der. It Pleatslik Belang hopet noch prate te kinnen mei de polityk en oare belanghawwenden.