Hanthaveners yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel brûke it petear as wapen

Mocht der wat barre dat se net fertroue, dan belje se fuortendaliks de plysje. "Wy probearje te helpen mei it foarkommen fan te grutte groepen", seit Jan. "Yn it begjin fan de coronatiid wie it in soad hanthavenjen op fuotbalfjilden, dat dêr gjin groepen wiene." Neffens him giet it goed yn de twa gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

De twa ha harren eigen klean oan. En ek hawwe se gjin wapens. "De mond is ons wapen", fynt Miranda, wizend op it goede gesprek. "Alles staat of valt met de toon waarop je handhaaft. We doen dan laagdrempelig, geen blauwe pakken, geen wapens.

Mei geweld ha se gjin ûnderfining. Miranda: "Geweld tegen boa's is echt onacceptabel. Maar wij hebben dat nog niet meegemaakt. Als we iets niet vertrouwen, signaleren we dat en geven het door aan de politie."