LIVEBLOG: Sportskoallen op 1 july wer iepen; twa ekstra testlokaasjes yn Fryslân

In Somalyske man moat fiif wiken de sel yn, om't er op 14 maaie in befeiliger fan it asylsikerssintrum yn Balk drige te besmetten mei it coronafirus. De 25-jierrige man krige dy dei te hearren dat er fiif jier lang net mear yn it azc komme mocht, mar hy woe net fuortgean. Hy waard fuortstjoerd, mar as antwurd flibe er nei de befeiliger en rôp: "Corona, corona." Hy hat letter syn ekskuzen oanbean en dêrom foel de selstraf in wike leger út. Hy moat it slachtoffer ek 200 euro smertejild betelje.

In 35-jierrige Marokkaanske man krige woansdei acht wiken selstraf fan de plysjerjochter. De man hie op 13 maaie gjin kaartsje foar de trein en moast dêrom útstappe. Hy ferstoppe him op it húske yn de trein en doe't kondukteurs him derút hellen, waard ien fan harren yn it gesicht hoaste troch de man. Hy rôp dêrby: "Corona, you are a rascist."