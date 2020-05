LIVEBLOG: Gjin nije coronastjergefallen of positive tests

It oantal Nederlanners fan wa't fêststiet dat se ferstoarn binne oan it coronafirus, is oprûn mei 15. De pandemy hat no yn totaal 5.871 Nederlanners it libben koste, sa docht bliken út de lêste sifers fan it RIVM.

De ôfrûne wiken is it oantal stjergefallen troch it coronafirus flink ôfnaam. Dat jildt ek foar sikehûsopnames. Nederlânske sikehûzen hawwe neffens de lêste meldings oan it RIVM mar sân nije coronapasjinten opnaam.