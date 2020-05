LIVEBLOG: 66 minsken ferstoarn; boa's kundigje nije aksjes oan

Provinsjale Steaten komme woansdei foar it earst sûnt it útbrekken fan de coronakrisis wer fysyk by inoar, yn stee fan digitaal. Om oan alle coronamaatregelen te foldwaan, is de gearkomste yn oanpaste foarm. "De Steaten hawwe de ôfrûne wiken besocht it op de digitale manier te dwaan. Dat gie ek best goed, mar se misten wol de ynteraksje mei elkoar. En it spant der somtiden wol om yn de polityk. Dan is it wichtich dat je elkoar oansjen kinne en de lichemstaal sjen kinne", leit griffier Arnold Rosier út.

"De Steateleden hawwe woansdei it Provinsjehûs foar harren sels. We hawwe de romte nedich. De measte provinsjale amtners wurkje thús, dus dy romte is der ek wol. We hawwe it sa regele dat Steateleden yn de iepenbiere romten tegearre prate kinne. Alinnich de wurdfierders foar elk ûnderwerp gean nei de Steateseal ta. Dus dy is dan behoarlik leech."

De gearkomste is noch altyd iepenbier. "De parse en ynteressearren kinne derby wêze, mar se moatte har wol oanmelde. We wolle fansels net te folle minsken yn it gebou ha. Al ús Steategearkomsten wurde ek altyd útstjoerd fia ynternet. Dus minsken kinne altyd út de loaie stoel thús wei meisjen."