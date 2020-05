Coronanijs fan 27 maaie: Sportskoallen op 1 july iepen; twa nije testlokaasjes yn Fryslân

Museum Joure op De Jouwer iepenet op 1 juny wer de doarren foar it publyk. It museum hat ferskate maatregels nommen, om de besikers op ferantwurde wize ûntfange te kinnen. Elkenien moat yn it foar online in kaartsje reservearje, der is in rinrûte makke en it museumkafee De Túnkeamer bliuwt ticht. Besikers kinne wol yn de museumtún in bakje kofje of tee keapje. Boppedat wurdt it museum ekstra skjinmakke.

"Vanwege het coronavirus zijn we op 14 maart dichtgegaan", fertelt direkteur Iris Nutma. "Na ruim 10 weken stilte in ons museum, zijn we heel blij dat we de deuren weer kunnen openen en publiek kunnen ontvangen."