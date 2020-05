It doarp Eastermar wurdt ien grut terras

De wurkgroep Simmerwille yn Eastermar wol op dizze wize soargje foar kompensaasje foar it gemis oan simmereveneminten en sosjale ynteraksje. Se lit witte dat it op dizze wize ek de pleatslike horeka stip[e wurdt, want dy sil de katering dwaan en krijt sa dochs de kâns om klanten te betsjinjen. Ek jout in toeristen de mooglikheid dochs nei Eastermar te kommen foar in hapke of drankje.

Crowdfunding

De tafels op de terrassen binne houten kabelhaspels mei in trochsnee van 1,4 meter. Op 1 juny wurde dy fan 8.30 oere ôf troch 80 frijwilligers delset op it doarpslein en bij it terras by Meerzigt. It Breed sil de kommende moannen ofsletten wêze foar autoferkear en besikers fan Snakkerbuorren en jachthafen De Lits wurde omlaad.

De kosten fan de terrassen binne dekt troch finansjele stipe én crowdfunding fan doarpsbewenners, bedriuwen, ferienings en stiftingen.