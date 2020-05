Riedslid Postma (Dantumadiel) kritysk oer rapport: "Ik lit my troch net ien de mûle snuorje"

CDA: boargemaster moat earder yngripe

"Volgens mij hebben deze twee raadsleden niks verkeerd gezegd", sei Hilda Zwart fan Sociaal Links. "Bovendien heeft een raadslid altijd de vrijheid om te zeggen wat hij vindt, ook al zijn die woorden niet voor iedereen even prettig om te horen." Foar riedslid Klaas Houtstra fan it CDA wie it rapport oanlieding om te pleitsjen foar in 'fatsoenliker wize fan mei-inoar omgean yn Dantumadiel'. Houtstra sjocht dêrby ek in rol foar boargemaster Klaas Agricola. Dy soe tenei earder yngripe moatte as diskusjes yn Dantumadiel ferbaal út de bocht fleane.

'Beskamsum' en 'neitraapjen'

Oare partijen reagearren wer fûl op it ferhaal fan Houtstra en omskreaunen syn optreden sels as 'beskamsum' en 'neitraapjen'. It bekritisearre duo riedsleden Bakker en Postma krige fan Agricola it lêste wurd yn de diskusje. Bakker beheinde him ta de konstatearring dat er it rapport 'voor kennisgeving aanneemt'. Postma kaam mei in folle wiidweidiger reaksje. Hy beskuldige it CDA fan 'in dûbele moraal'. "Ik bin altyd iepen, earlik en dúdlik. Dat is hoe't ik bin. Ik fyn it krekt ûnfatsoenlik om net de wierheid te sizzen. Ik lit my troch net ien de mûle snuorje, dan fergelykje se my mar mei Wilders, Johnson of Trump."