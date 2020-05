Provinsje: gjin snelloket foar keunstprojekten

Yn Amsterdam is sa'n snelloket der al. Dat like PvdA-steatelid Anne Zijlstra ek wol wat. De partij frege nei in Fryske fariant op it Amsterdamse ydee. Doel wie om sadwaande profesjonele keunstners en amateurkeunstners de mooglikheid te bieden om mei keunst op de feroarjende mienskip yn te spyljen. Sa koe in nij en breder publyk berikt wurde, wie it ydee.

Deputearre Steaten neamt it in moai ynisjatyf, mar it is yn Fryslân net helber. Yn Amsterdam giet it om in lokaal ynisjatyf. De PvdA woe it snelloket mooglik meitsje troch bygelyks it Iepen Mienskipfûns. De provinsje seit him te rjochtsjen op ynstellings dy't provinsjale subsydzje krije en ek is se yn petear mei gemeenten oer harren kulturele infrastruktuer.