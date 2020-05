Buma slút wer wenning fanwegen himpkwekerij

De plysje trof op 10 april 235 himpplanten oan yn de wenning. Ek binne materialen fûn foar de prduksje fan himp. De boargemaster hat it foech om wenningen te sluten as dêr softdrugs of guon foarwerpen of stoffen oantroffen wurde dy't bestimd binne foar himpkwekerijen. Dat stiet yn de Opiumwet.

Buma hat neffens de gemeente rekken halden mei de maatregels dy't jilde yn ferbân mei it coronafirus, mar it wie gjin reden om de wenning net te sluten.