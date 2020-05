Hearrenfean-froulju komme goed út krisis: "Op heel veel vlakken aan het professionaliseren"

De fuotbalfroulju fan SC Hearrenfean komme út in drege perioade. In jier lyn die bliken dat der grutte finansjele problemen wiene en dat it frouljusfuotbal op It Hearrenfean eins net mear bestie. Der is in ynterim-bestjoer oansteld en der binne nije ôfspraken makke, ûnder oaren mei SC Hearrenfean en de gemeente. Dêrtroch koene de fuotbalsters yn augustus 2019 dochs gewoan oan it nije seizoen begjinne.

In healjier lyn, yn novimber, is der in nij bestjoer ynstallearre mei Jessica Roosenburg as foarsitter. Jouke de Vries en Irene de Goede binne de oare bestjoersleden. It trijetal hat de skouders derûnder set en sjocht posityf nei de takomst.