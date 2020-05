Doeksen set âlde boaten yn en krijt help fan oare rederij

Dêr bliuwt it net by, want Doeksen kin ek de Regina Andrea fan rederij Partyvaart Neptunus út Harns ynsette om passazjiers fan en nei de eilannen te bringen.

Troch mear boaten yn te setten, kin Doeksen ekstra ôffearten ynplanne. Dy ekstra ôffearten binne benammen foar passazjiers dy't al besteande boekingen ha, mar dy't troch de coronamaatregels net mei dy oarspronklike ôffeart mei kinne.