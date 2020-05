Brânfeiligens net garandearre by ien grut gebou yn Ljouwert

It giet om in gebou mei in flier heger as 20 meter. De eigeners binne ynformearre. Sy ha ferskate maatregels troffen en in omjouwingsfergunning krigen foar it renovearjen fan de gevels, stiet yn de brief.

Undersyk nei brân yn Londen

Nei de brân yn de Grenfell Tower yn Londen hat de minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes (BZK) de gemeenten frege om ûndersyk te dwaan nei brânfeiligens fan gevels fan hege gebouwen. De gemeente Ljouwert hat dat ûndersyk útfierd.

It ûndersyk rjochtet har op hege gebouwen mei minder selsredsume persoanen, sa as sikehûzen en soarchynstellings. Mar ek minder hege gebouwen wêryn't slept wurdt, sa as wengebouwen en hotels, binne yn it ûndersyk meinaam. By dizze gebouwen binne der by in brân de measte risiko's. Der is sjoen nei gevels mei net-stieneftige materialen, tapaste isolaasjematerialen, rútpartijen en flechtmooglikheden. De gevels binne op brânfeiligens beoardiele.