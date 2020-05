Fytspaad mei sicht op it Waad moat yn 2028 hielendal klear wêze

It idee foar de trochgeande fytsrûte by de Fryske Waadkust del is ûnstien yn 2018. De rûte moat besteande en nije toeristyske plakken en foarsjenningen binnendyk likegoed as bûtendyk mei-inoar ferbine. Dat jout kânsen foar toeristyke ûndernimmers yn it binnendykske gebiet. Ein 2022 moat it earste part fan de fytsrûte klear wêze en yn 2028 it oare diel.

Yn Grinslân en Noard-Hollân binne ferlykbere plannen en inisjativen. Grinslân hat it plan Kiek over Diek, in fytspaad by de seedyk del. Dat moat takom jier klear wêze, Fan it jier 2023 ôf kinne fytsers op de Ofslútdyk kieze út in rûte binnendyk of bûtendyk.