CDA Waadhoeke wol fanwege coronakrisis gjin tonnen oan blommen útjaan

It CDA fynt it net ferantwurde dêr om safollle jild foar út te jaan, mei it each op de gefolgen fan de coronakrisis. It CDA seit dat de partij bioferskaat in belangryk ûnderwerp fynt. Mar der bart ek al in soad op dat mêd. Foarbylden dêrfan binne de ûntwikkeling fan de 'fûgeldoarpen' Doanjum, Boer, Peins en Ried en 'blommedoarpen' Achlum en Easterbierrum. Fierders is yn Menaam en Ouwesyl is in protte dien oan ytbere planten.

In soad fan dy doarpsinisjativen binne ta stân kaam mei stipe fan de gemeente. Dêrom kin de gemeente dy sân ton better yn de bûse hâlde, fynt it CDA. De partij is wol foar it griener meitsjen fan skoalpleinen, want dêr leare bern ek wer fan.

De gemeente is sels elk dwaande mei mear biodiversiteit. Sa wurde de bermen en stikken grien sa meand dat der mear ferkaat komt. No tongersdei beslút de gemeenteried oer it plan foar mear biodiversiteit.