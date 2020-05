'Belangrike spylster' Hoekstra koe nei it bûtenlân, mar bliuwt by SC Hearrenfean

Ferline wike makke Hearrenfean al bekend dat der fiif nije froulju oerkomme fan oare klups. Earder al waarden de kontrakten fan ferskate spilers ferlinge. Dêr komt dy fan Hoekstra no dus by. Benammen foarich seizoen belibbe se in topjier, wêryn't se in hiel soad doelpunten makke en sels topskoarer fan de earedifyzje waard.

Thússtúdzje ôfmeitsje

Dat late derta dat der belangstelling wie út ûnder oare Skandinavië en Amearika. Mar, sa seit Hoekstra: "Ik moat ek tinke oan de takomst en kin net allinne oan it fuotbal tinke. Ik kin myn thússtúdzje kombinearje mei it fuotbaljen by Hearrenfean. Ik tink dat it in goeie situaasje is foar myn maatskiplike karriêre yn de takomst."

Der leit foar Hoekstra ek takom seizoen wer in wichtige rol by de Feansters. Se is noch mar 23 jier, mar heart wol by de rûtiniers. "Ik bin wol ien fan de belangrike spylsters. Der komme best wol folle jonge spylsters by. Ik tink dat wy, mei noch in oantal oare spylsters, wol belangryk wêze kinne foar harren takomst. We kinne se goed opfange en dan takom seizoen sjen hoe't we in team binne."

Foarsitter Jessica Roosenburg en trainer Roeland ten Berge: